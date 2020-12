Geheime dienst onderzocht grap over ’doodsteken machtige maniak’ in SNL

De grap zat in de openingsmonoloog van de komiek in een uitzending van de show in februari. Hij had het daarin over Julius Caesar die het schrikkeljaar invoerde, en merkte daarna op: „Iets anders dat onder Julius Caesar gebeurde was dat hij zo’n machtige maniak was dat alle senatoren een mes pakten en hem doodstaken. Dat zou interessant zijn, als we dat nu terug zouden brengen.” Hij voegde daar ook nog aan toe: „Ik heb aan mijn advocaat gevraagd of ik die grap kon maken. Hij zei dat hij het met een andere advocaat moest overleggen, en die zei ’ja’.”

Niet veel later werd John gebeld door de geheime dienst met de mededeling dat de organisatie een onderzoek was gestart. Volgens de comedian werd hij verhoord, maar was de agent die dat deed zeer vriendelijk en duurde het niet lang voordat zijn naam gezuiverd was. „Vind ik het spannend dat er een nu een dossier over mij is? Absoluut”, aldus John. „Maar genoot ik ervan op dat moment? Niet bepaald.”