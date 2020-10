Toch nog hoop voor Hans Klok in VEGAS

Vol ambities stapte Hans Klok vorig jaar zomer in het vliegtuig naar Las Vegas, maar kort na zijn eerste show gooide corona roet in het eten. Ⓒ Hans Petersen

Als gevolg van de corona-uitbraak werd het Amerikaanse avontuur van HANS KLOK een grote deceptie. Intussen broedt de illusionist op alternatieve plannen als hij terugkeert in Nederland, zoals het schrijven van een kinderboek. Het is echter nog maar de vraag of hij komend weekend daadwerkelijk in het vliegtuig stapt. „Als de situatie in Nederland verergert, blijf ik voorlopig nog liever hier.”