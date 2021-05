Met de internationale hitsingle Drivers license beleefde Olivia Rodrigo begint dit jaar een droomdebuut, waarmee ze de aandacht van jong en oud op zich vestigde. Vooral dat laatste is knap voor een 18-jarige uit Californië die al sinds haar twaalfde te zien is in diverse Disney-series. De vraag is of de rest van haar eerste album SOUR de oudere luisteraars ook kan bekoren.