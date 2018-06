Dood Lys Assia schokt Songfestivalfans

Zangeres Lys Assia, de eerste winnares van het Songfestival. Ze overleed afgelopen weekend op 94-jarige leeftijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Niet bij iedereen zullen er bellen gaan rinkelen, maar voor songfestivalfans is LYS ASSIA zeker geen onbekende. De zangeres, die afgelopen weekend in Zürich op 94-jarige leeftijd overleed, won in 1956 als eerste het Eurovisie Songfestival in Lugano met het Franstalige lied Refrain.