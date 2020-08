Italiaanse zomerfilm vol melancholie

Wanneer Gemma aanhaakt als het vriendinnetje van Paolo, wordt het trio een vierspan. Gli anni più belli volgt hen een half leven lang. Langs triomfen en teleurstellingen die hen uit elkaar drijven, maar toch ook steeds weer samenbrengen.

De Italiaanse regisseur Gabriele Muccino (A casa tutti bene) zet er flink de sokken om die tijdsperiode van veertig jaar te bestrijken. Politieke en maatschappelijke verschuivingen zorgen daarbij hooguit voor wat achtergrondruis, zijn focus blijft liggen op het genoemde viertal en hun (schijn)bewegingen in liefde en carrière.

Giulio (Pierfrancesco Favino) laat als advocaat zijn nobele idealen steeds meer varen en kiest voor geld en macht. Paolo (Kim Rossi Stuart) blijft juist koppig zijn droom volgen om als leraar een vaste aanstelling te krijgen. Riccardo (Claudio Santamaria) schraapt een schamel inkomen bij elkaar als bevlogen journalist, maar ziet zijn vrouw en kind met de noorderzon vertrekken. Intussen wordt Gemma (Micaela Ramazzotti) in deze film – wat teleurstellend – vooral gedefinieerd door haar schoonheid en door de mannen aan haar zijde.

Gli anni più belli is bovenal Italiaans: met veel handengewapper, luidruchtige discussies met de snelheid van mitrailleurvuur en een zon die alle herinneringen – zelfs de meest pijnlijke – in een gouden licht zet. In het Land van de Laars werd de film een heuse hit, bij ons lijkt dát wat te hoog gegrepen. Toch blijft het ook hier prettig omzien in melancholie.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)