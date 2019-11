Uitzending Zondag met Lubach overdag geschrapt wegens slachtbeelden

In het item bespreekt Arjen Lubach het slachten van dieren in Nederland. Volgens de wet is het doorsnijden van kelen van kippen en het verstikken van varkens met CO2 een humane manier van slachten. Arjen liet beelden van deze praktijken zien en zette vraagtekens bij de wet die dit als humaan bestempelt. Ook besprak hij het tekort aan keuringsartsen waar de waakhond NVWA mee kampt, onder meer door bedreigingen van slachters.

De VPRO kon de beelden zondagavond wel voor tien uur uitzenden, omdat het programma semi-live is. Maar maandag had de omroep overleg met het NICAM, de organisatie die toezicht houdt op de Kijkwijzer. De VPRO bepleitte dat het item maatschappelijke waarde heeft en de beelden ook door kijkers onder de zestien gezien moeten kunnen worden. Toch heeft NICAM besloten dat de keuring van zestienplus moet worden gehanteerd. Het programma mag ook niet worden herhaald op woensdagmiddag op NPO1, zoals normaal wel gebeurt.

YouTube

Op sociale media meldden kijkers maandagmiddag al het vreemd te vinden dat zij de uitzending niet konden terugzien. Lubach laat in een reactie weten „het jammer te vinden dat het item over de misstanden in slachthuizen nu minder mensen bereikt, maar ik begrijp het volkomen. Ondanks onze voornaamste intentie om mensen te laten lachen, kunnen er soms beelden voorbijkomen waar kinderen nachtmerries van kunnen krijgen, zoals slachterijen, oorlogen of Wopke Hoekstra.”

NICAM was maandagmiddag niet voor commentaar bereikbaar. Het item is overigens wel de hele dag terug te zien op YouTube, mét de waarschuwing dat het om schokkende beelden gaan die volgens Kijkwijzer geschikt zijn voor zestienplus.