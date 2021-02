Waylon verdedigt wegsturen Voice-favorieten

„Ok... Misschien heb ik keuzes gemaakt die sommige mensen niet begrijpen. Ik zal me nader verklaren!”, schrijft Waylon zaterdag op Instagram. Hij erkent dat Sezina een ’geweldig talent is’ met ’een stem waar we allemaal van onder de indruk zijn’, maar hij gelooft niet dat ze er nu al klaar voor is dit pad te bewandelen.

„Ik gun haar een toekomst gevuld met goud en platina en aan de reacties te zien hoeft ze zich daar geen zorgen over te maken. Toch?” Belangrijker vindt hij echter dat ze gewoon ’een meisje van 16 kan zijn en zich even los kan wrikken van alles wat er van haar verwacht wordt’. „Want aan die verwachting kan ze naar mijn mening nog niet voldoen.”

Dat hij Senja heeft weggestuurd, heeft dan weer niets te maken met dat zij nog niet klaar zou zijn voor een leven in de spotlights. Hij neemt haar nog altijd graag onder zijn vleugels, maar niet als coach in The Voice. „Senja is een van meest bijzondere mensen in mijn periode bij The Voice. Senja zit achter het stuur en weet waar ze moet zijn. Dat heb ik goed gezien en gelukkig heb ik een aantal keer per week contact met haar en zijn we bezig om een plaat te maken... Ze schrijft geweldige liedjes!”

De twee dames mogen dan tot groot verdriet van de kijker zijn weggestuurd. Als we Waylon mogen geloven, horen we in toekomst nog zeker meet van hen. „Ik gun iedereen het allerbeste, maar gun eenieder vooral datgene wat ze zelf het beste vinden!”, besluit hij.