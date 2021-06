Britse postdienst herdenkt prins Philip met postzegels

Ter nagedachtenis brengt de Royal Mail een setje uit. Het gaat om vier zwart-witfoto’s van hem door de jaren heen.

De Britse postdienst vindt dat Philip, die op 9 april op 99-jarige leeftijd overleed, zijn eigen zegels heeft verdiend.

„Hij was meer dan zeven decennia een publiek figuur in onze levens. Zijn overlijden is een belangrijk moment in onze geschiedenis waar we bij stilstaan met deze herdenkingszegels”, laat de directeur van de Britse postdienst weten in een verklaring.