Fans kijken uit naar nieuw seizoen ’Undercover’: ’Honger is de beste saus’

Acteur Frank Lammers weigert Ferry Bouman al te bestempelen als de rol van zijn leven. „Zeg, ik ben 48. Ik heb nog 48 jaar te gaan, hoor.” Ⓒ Nyklyn

Amsterdam - Wereldwijd kijken fans uit naar het vervolg van de Vlaams-Nederlandse Netflix-knaller ’Undercover’, dat vanaf zondag is te zien. Het ongeduld naar de tweede reeks is ook Frank Lammers, die drugsbaron Ferry Bouman weergaloos neerzet, niet ontgaan. „Maar in Brabant zeggen we: goed werk hed tijd nodig.”