Carmen Pfaff voor tweederde gehandicapt

In een openhartig gesprek met Shownieuws vertelt Carmen over haar gezondheid en de effecten van haar osteoporose waardoor haar botten een stuk zwakker zijn. De Vlaamse kan dan ook lang niet alles meer wat een gezond persoon wel kan. „Ja, dat is eigenlijk zwaar, omdat ik soms dagen heb dat ik gewoon de hele dag plat ligt”, legt ze uit „Aan de buitenkant zie je niets, he? Het is aan de binnenkant waar het kapot is.”

De realitysoap De Pfaffs werd van 2002 tot en 2012 uitgezonden. Zeven jaar later keren de Vlamingen terug. „Het is een nieuw programma. Vanaf het jaar 1965 over hoe ik groot geworden ben. We hebben nu eerst met de dochters een mooie opname gemaakt. En dan nu met de kleinkinderen. Wat ik vroeger altijd deed, gaan we nu ook doen. Dat vind ik heel mooi”, vertelde Jean-Marie.