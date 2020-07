Stefan Stasse tijdelijk uit roulatie om hartklachten

„Stefan is afwezig vanwege hartklachten. Het gaat goed met hem maar hij doet even een stap terug om rust te nemen”, aldus de zegsvrouw. Ze verwacht dat de 60-jarige dj in september terugkeert.

Het avondprogramma van Stefan wordt tot die tijd overgenomen door verschillende collega’s. De afgelopen weken waren al onder anderen Caroline Brouwer en Frank van ’t Hof te horen. De komende weken nemen Emmely de Wilt en Annemieke Schollaardt het tijdslot voor hun rekening.