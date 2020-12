Koning Felipe boekt recordaantal kijkers

Het is het hoogste aantal kijkers sinds 1992, toen de cijfers voor het eerst werden bijgehouden. Alleen de kersttoespraak van koning Juan Carlos, de vader van Felipe, in 1993 haalde ook meer dan tien miljoen kijkers (10,3 miljoen). Vorig jaar keken 7,5 miljoen Spanjaarden naar de uitzending, die toen op 25 zenders werd vertoond. Dit jaar was de kersttoespraak op 29 zenders te zien.

Volgens een uitsplitsing van de kijkcijfers scoorde koning Felipe het best in de koningsgezinde regio's Castilla Léon, Aragón en Asturië, waar meer dan tachtig procent van de mensen die op dat moment televisie keken afstemden op de toespraak. In Catalonië (46,5 procent) en Baskenland (58,6 procent) was dat beduidend minder.

Het was niet alleen de best bekeken toespraak van de Spaanse koning, het was met 1697 woorden ook de langste die hij sinds zijn aantreden in 2014 heeft gegeven.