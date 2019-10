’Kees Driehuis wilde ziekte geheim houden’

De collega en goede vriendin van Driehuis was een van de weinige mensen die wist dat de oud-presentator van Per Seconde Wijzer ziek was. „Hij had het een klein clubje verteld”, aldus Joosten. „Hij wilde per se dat het niet in de roddelbladen en RTL Boulevards zou komen. Zelfs binnen ons bedrijf durfde ik niemand te vragen hoe het met hem ging, omdat ik bang was iets te vertellen. Iedereen die het wist heeft twee jaar lang de mond gehouden.”

In 1974 begon Driehuis zijn carrière bij de VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Na de radio volgde de tv.

Driehuis was redacteur bij Sonja Barend, eindredacteur van Impact, van Zembla en van de historische serie De Strijd, over de gouden eeuw van de arbeider. Hij presenteerde behalve Per Seconde Wijzer ook De Kleine Wijzer, NOVA, Buitenhof en hij was de stem van het Sinterklaasjournaal.