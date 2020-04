Keuringsdienst van Waarde maakt desinfectiespray van aardappelen

Aanleiding hiervoor is het feit dat veel boeren door de uitbraak van het virus te kampen hebben met overschotten van groenten en fruit en blijven zitten met hun producten. In de aflevering van aanstaande donderdag spreekt de Keuringsdienst een boer die een miljoen kilo frietaardappelen niet verkocht krijgt.

Presentatrice Marijn Frank dook in het productieproces. „Het viel voor de brouwer nog niet mee om van aardappels alcohol te maken, de hele machinerie liep vast, waardoor ze tot diep in de nacht bezig waren. Het was natuurlijk ook de eerste keer dat ze het deden. Door hun doorzettingsvermogen is het toch gelukt om de alcohol te verkrijgen en te bottelen. Heel fijn dat we van deze aardappels die anders doorgedraaid moesten worden, desinfectiespray hebben kunnen maken.”