Vrouw Alec Baldwin: ’Onmogelijk om de schok van dit incident onder woorden te brengen’

„Mijn gedachten zijn bij Halyna. Bij haar man. Haar zoon. Haar familie en andere geliefden. En bij mijn Alec”, schrijft Hilaria, die samen met Alec zes kinderen heeft, op Instagram. „Ze zeggen ook wel ’hier zijn geen woorden voor’ omdat het onmogelijk is om de schok en het verdriet van dit tragische incident onder woorden te brengen.”

Baldwin schoot tijdens een repetitie per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood. Hij oefende op dat moment met het trekken van zijn pistool uit het holster. Eerder werd al duidelijk dat in het wapen, dat diende als rekwisiet, één echte kogel zat in plaats van alleen losse flodders.