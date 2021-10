Erica over periode na coming-out Martien: ’Ik ga die man vermoorden, dacht ik’

Hoewel ze in hun realityserie Chateau Meiland altijd heel nuchter overkomt, was ze nadat Martien uit de kast was gekomen een heel ander mens. Ze legt uit dat haar wereld instortte en ze een rouwperiode doormaakte. Jaren later, toen Martien het gezin opnieuw verliet na hun eerste avontuur in Frankrijk, was ze ziedend.

In haar boek beschrijft ze dat ze zelfs met het idee van een passionele moord speelde. Hierover vertelt ze aan Dag allemaal: „Ik had echt het gevoel: ik ga die man vermoorden. Hij had zoveel kapotgemaakt in mijn leven! Ik wilde terugslaan.”

„Ik dacht: ’Moet ik nou met een mes steken, of schieten? In Amerika haal je zo’n wapen gewoon uit de kast, maar ik wist niet hoe ik aan een pistool moest komen. En dan dacht ik: ’Wat als er iemand getuige van is?’ Ze gaan mij sowieso verdenken en dan vlieg ik in de gevangenis en zitten die kinderen daar alleen. Dat je op zo’n idee komt, wonderlijk is dat”, aldus Erica.

Daarna liepen de spanningen echt hoog op. Zo onthult ze over een moment in 2008: „Een ruzie escaleerde en ik nam een vleesmes uit de la. Niet dat ik hem echt iets wou aandoen, ik wou hem gewoon bang maken. Ik wou zien dat hij ook leed. Dat lukte, want hij was gelijk héél bang.”

Een paar jaar later keerde de vrede tussen de twee terug. Erica nodigde Martien uit om wekelijks te komen eten met de kinderen en zo groeiden ze volgens haar weer naar elkaar toe. De rest mag inmiddels geschiedenis heten