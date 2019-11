Robert Pattinson overwoog te stoppen met acteren

In de podcast vertelde Pattinson over het moeizame begin van zijn acteercarrière. Hij had het in het begin zo moeilijk, dat hij overwoog om te stoppen met acteren. Toen Pattinson auditie deed voor Twilight, zat hij op een dieptepunt. De auditie ging volgens hem namelijk zo slecht, dat hij even helemaal klaar was met acteren.

„Die auditie was een van de slechtste audities die ik in mijn hele leven heb gedaan. Ik herinner me dat ik mijn ouders belde en zei: Ik ben er klaar mee, ik kan mezelf niet martelen. En de volgende dag had ik de rol in Twilight.”

Dankzij zijn rol in Twilight werd Pattinson van de ene op de andere dag een grote naam in Hollywood. Op dit moment bereidt de acteur zich voor op zijn rol als Batman. De nieuwe film over de superheld moet in juni 2021 uitkomen.