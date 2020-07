Nieuwe seizoen Chateau Meiland twee keer per week op tv

De nieuwe reeks staat in het teken van de terugkeer naar Nederland. Martien en Erica zeggen Frankrijk vaarwel en hebben het bekende Chateau Marillaux te koop gezet. In de nieuwe afleveringen is te zien hoe de familie het kasteel klaarmaakt voor de verkoop en afscheid neemt van hun vaste huishoudster Nadège. Daarna verhuist de hele familie naar Hengelo waar ze een nieuw stulpje op de kop hebben getikt en het klussen opnieuw begint.

In juni werd de laatste uitzending van het vorige seizoen uitgezonden. Toen werd ook bekend dat er een vervolg zou komen. Vorig jaar werd de kijkcijferhit bekroond met de Gouden Televizier-Ring.