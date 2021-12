We are the world-organisator Ken Kragen (85) overleden

Muzikant Harry Belafonte kreeg eind 1984 het idee om, in navolging van het Britse initiatief Band Aid met single Do they know it’s christmas, ook met een aantal Amerikaanse artiesten samen te komen om met een lied geld in te zamelen om de hongersnood in Afrika te bestrijden. Hij legde dat voor aan zijn goede vriend Kragen, die met het plan aan de slag ging.

Kragen wist de grootste namen uit de popwereld bij elkaar te krijgen: onder meer Quincy Jones, Bob Dylan, Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Cyndi Lauper en Bruce Springsteen deden mee aan supergroep USA for Africa. Lionel Richie en Michael Jackson schreven voor de gelegenheid het nummer We are the world, dat in maart 1985 uitkwam. De actie leverde tientallen miljoenen dollars op.

Tijdens zijn carrière was Kragen ook de persoonlijk manager van onder meer Kenny Rogers, Lionel Richie, The Bee Gees, Olivia Newton-John en Burt Reynolds.