Meest gevreesde biograaf richt pijlen op Meghan: ’Ze zal vreselijk bang zijn’

Meghan zal volgens een bron ’vreselijk bang’ zijn voor het nog te verschijnen boek van de hand van Tom Bower, de meest gevreesde biograaf van Engeland. Ⓒ Getty Images

Met hun spraakmakende interview aan OPRAH wilden HARRY en MEGHAN eenmalig hun verhaal doen over alles wat er de laatste jaren is gebeurd. Maar in plaats van de oh zo gehoopte sympathie, kreeg het koppel wederom een stortvloed aan commentaar over zich heen. Biograaf TOM BOWER lijkt het vuur nu nog verder op te gaan stoken. De door vele beroemdheden gevreesde schrijver stort zich het komende jaar volledig op Meghan voor zijn nieuwste boek. „De beul is zijn bijl aan het slijpen”, stelt een insider.