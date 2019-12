Rachel Hazes over Bridget: ’Ze is echt leuk’

Over haar nieuwe schoondochter, die ze vrijdagavond voor het eerst in het echt zal ontmoeten, is Rachel erg enthousiast. „We bellen en appen met elkaar en hebben samen de grootste gein. Ze is echt leuk!”

Na een tijdje waarin ze nauwelijks contact had met haar zoon, vertelt Rachel dat ze nu weer volledig in elkaars leven een rol spelen en elkaar dagelijks spreken. „Heerlijk. Gelukkig wel.”

Op de vraag of ze nog contact heeft met de ex-vriendin van André, Monique, zegt ze kort en bondig: „Ja niet. Voor de rest zeg ik er niks over. Ik mis niks ook. Het is allemaal de keuze van André en als hij 100 jaar met haar was geworden, dan was hij dat lekker geworden. Maar het is niet gelukt. Sorry, maar het is niet gelukt.”

André en Bridget hebben onlangs hun liefde gevierd in de lichtjesstad Parijs. Bridget heeft een kiekje van hen samen gedeeld op haar Instagram. Naar verwachting zal Bridget ook aanschuiven bij het kerstdiner bij haar schoonmoeder. Rachel kijkt er naar uit. „Het wordt een zooitje.”

Lange tijd ging het niet zo goed met Rachel. Ze leed aan depressies en liet zich in een psychiatrische kliniek opnemen. Zelf zegt ze in het entertainmentprogramma dat het momenteel ’beter dan ooit’ met haar gaat.