Weduwe Kobe Bryant deelt hartverscheurend dankwoord

„Er zijn geen woorden die de pijn kunnen beschrijven die wij nu voelen”, schrijft de weduwe namens zichzelf en haar drie achtergebleven dochters, Natalia (17), Bianka (3) en Capri (7 maanden). „We zijn helemaal kapot van het onverwachte verlies van mijn lieve man Kobe - de geweldige vader van mijn kinderen, en mijn prachtige, lieve Gianna - een liefhebbende, zorgzame, fantastische dochter.”

Vanessa zegt dat het haar troost dat Kobe en Gigi, zoals Gianna thuis werd genoemd, wisten dat er van ze gehouden werd. „Ik weet niet hoe we nu verder moeten, het is onmogelijk me een leven zonder hen voor te stellen. Maar elke dag staan we op en zetten we door omdat Kobe en ons meisje Gigi ons de weg tonen. Onze liefde voor hen is eindeloos, onmeetbaar. Ik zou ze zo graag willen knuffelen en zoenen, en voor altijd bij ons hebben.”

De 37-jarige was afgelopen november twintig jaar samen met Kobe, die 41 jaar oud werd. Ze vraagt in haar post privacy voor haar familie „nu we onze weg moeten vinden in deze nieuwe realiteit”.