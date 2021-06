Birgit Schuurman is weer zwanger

„1 + 1 = 3. Superblij en dankbaar om te kunnen vertellen dat ik een klein broertje voor Chico in mijn buik heb zitten...”, schrijft Birgit bij een reeks foto’s. „Op deze foto’s, gemaakt voor het nieuwe LINDA zomerboek, wisten we nog niet dat ik niet veel later zwanger zou zijn... Het leven zit vol verrassingen en ik zit vol leven!”

Het is het eerste kindje voor haar en haar vriend Sander van Haarlem. De 43-jarige Birgit heeft al een zoon, Chico, uit haar huwelijk met regisseur Arne Toonen. Het koppel ging in 2019 uit elkaar.