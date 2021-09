Draait Angelina Jolie Brad Pitt een loer met Frans liefdeskasteel van 164 miljoen?

Gossip

’Britney Spears staat niet achter nieuwe documentaire’

Netflix gaf woensdag de eerste beelden vrij van Britney vs Spears, maar de zangeres zelf is helemaal niet blij met nog een documentaire over haar leven en de curatele waar ze in 2008 onder werd gezet. Een bron rond Britney laat aan The New York Post weten dat het programma haar zegen niet heeft.