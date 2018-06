Javier Bardem in miniserie Spielberg

Net als Spielberg is Bardem ook uitvoerend producent van de serie, die draait om de ontdekkingstocht van Cortés door het Azteekse rijk, waarbij voor het eerst contact werd gelegd tussen de westerse en de Azteekse beschaving. De tocht van Cortés en specifiek zijn ontmoeting met keizer Montezuma worden daardoor ook wel ’de echte ontdekking van de Nieuwe Wereld’ genoemd.

„Het is een voorrecht dit epische verhaal te mogen vertellen”, aldus Bardem, die onder meer te zien was in de film No Country for Old Men, in een persverklaring. „Een verhaal vol drama, conflict en dit enorme historische spektakel waarin twee invloedrijke beschavingen botsen. Het beste en het slechtste van de menselijke inborst liet zich daarbij zien.”