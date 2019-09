Victoria’s Secret-model Lais Ribeiro verloofd

Ⓒ Instagram

Het Braziliaanse model Lais Ribeiro is compleet in de wolken nadat haar vriend Joakim Noah haar ten huwelijk heeft gevraagd. De 28-jarige Ribeiro, bekend als een van de Victoria’s Secret Angels, werd met een aanzoek verrast toen ze met Noah samen op het festival Burning Man was. Het verloofde stel deelt hun geluk met foto’s op Instagram.