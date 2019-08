Zevende album van Miranda Lambert komt uit in november

„Als mensen naar deze plaat luisteren, wil ik dat ze weten dat ik ze zie en hoor”, zegt Lambert in een verklaring. „Ik voel je, omdat ik gewoon een meisje uit Oost-Texas ben, dat schrijft over alles wat er in mijn wereld en de wereld van de mensen om me heen gebeurt. Ik wil dat mensen met elkaar overweg kunnen. Wees gewoon wie je bent.”

Naast de aankondiging van haar nieuwe album bracht Lambert donderdag ook en nieuw nummer uit met de titel Bluebird. Eerdere nummers die ze alvast uitbracht zijn Locomotive en Mess With My Head en de huidige single It All Comes Out in the Wash.