Hayden Panettiere open over doodsoorzaak broer Jansen

Panettiere bevestigt aan ABC News dat Jansen is gestorven aan de gevolgen van een vergroot hart, in combinatie met complicaties aan de aortaklep. De hartkwaal kwam pas aan het licht tijdens de lijkschouwing.

„Hoewel het weinig troost biedt, meldde de medische onderzoeker dat het plotselinge overlijden van Jansen kwam door cardiomegalie (vergroot hart), in combinatie met complicaties aan de aortaklep”, zo stelt het bericht van de familie Panettiere.

Rouw

„We waarderen de golf van liefde en steun aan onze familie oprecht terwijl we door dit ondenkbare verlies navigeren, en vragen om ons privacy te geven in deze tijd van rouw”, zo vervolgt het statement. „We houden zoveel van je Jansen en je zult voor altijd in ons hart zijn.”

Net als zijn zus was de 28-jarige Jansen ook actief in Hollywood. Hij was onder meer bekend van series als The X’s en Blue’s clues en The walking dead. In 2004 en 2005 was Jansen samen met Hayden te zien in de films Tiger cruise en Racing stripes.