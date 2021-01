Paul McCartney duikt per ongeluk op in TikTok-filmpje van fan

„Ik verliet dus net The Metropolitan Museum of Art waar ik bij de Play It Loud-tentoonstelling was. Ik heb daar het Beatles-decor bewonderd, want ik houd enorm van muziek”, vertelt de TikTok-ster over haar bezoekje aan de muziektentoonstelling, schrijft website NME. „Ik wilde daarna nog even een leuke foto maken en dus nam ik die op het zebrapad voor het museum.”

En dat was dus het moment dat McCartney achter haar langs wandelde. De video heeft ondertussen al zo’n 28.000 likes.