Nederlandse Iva niet voor IJsland naar het Eurovisie Songfestival

In de nationale finale van IJsland moest de 21-jarige zangeres het afleggen tegen de favoriet Daði og Gagnamagnið. Haar winnende liedje Think About Things ging al viral na de voorronde en werd al getipt als mogelijke winnaar in Rotterdam.

In de nationale finale streden vijf acts om deelname aan het liedjesspektakel in mei. Twee acts kregen na de eerste ronde een plek in de zogeheten superfinale. Iva haalde die niet.