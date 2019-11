Opvoeden tweeling valt prinses Charlene zwaar

In een interview met het Franse blad Point de Vue praat de prinses openhartig over haar kinderen. De echtgenote van prins Albert van Monaco vertelt dat broer en zus voortdurend met elkaar praten. „Zoals alle kinderen kunnen ze soms een beetje abrupt zijn, een beetje hard, zelfs in hun uitwisseling, maar ze steunen elkaar onvoorwaardelijk.”

De prins en prinses gingen in september voor het eerst naar school en worden sindsdien iedere ochtend door hun vader prins Albert gebracht. Ze spreken zowel Engels als Frans. Op school zingen ze samen met hun klasgenoten het Monegaskische volkslied, iets dat Charlene zeer ontroert. De voormalig Zuid-Afrikaanse rugslagzwemster moedigt de tweeling aan om aan sport te doen en vindt het ook belangrijk dat ze haar vaderland leren kennen.

De prinses geeft toe dat het vaak wel uitputtend is om een tweeling op te voeden, maar ook stimulerend. „Als ze thuiskomen begint mijn werk en dat gaat door tot de volgende dag. De avonden zijn meestal druk. Als ik alleen met hen ben, vechten de kinderen om wie er bij mama mag slapen. Ze houden ervan om in ons bed te klimmen.”