Martijn Koning met dood bedreigd na Baudet-roast in Jinek

Martijn Koning werd met de dood bedreigd, na zijn veelbesproken ’roast’ van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in Jinek. Dat vertelt de cabaretier in De Knorrepodcast aan Raoul Heertje en Sander van Opzeeland, die meeschreven aan de column die hij voordroeg in de uitzending. Meer details over de bedreigingen geeft hij niet.