Dochter en man Olivia Newton-John zijn fans dankbaar voor steun

„Het voelde als een grote knuffel van het universum”, zegt Lattanzi in de Amerikaanse tv-show Today. „En ik ben erg dankbaar voor alle mensen die naar ons uitkeken.” De 37-jarige dochter en actrice laat weten blij te zijn dat haar moeder een „icoon was voor zoveel mensen.” Newton-John deelde haar enige kind met ex-man Matt Lattanzi.

Easterling zegt dat hij nog steeds haar aanwezigheid voelt en „hardop tegen haar spreekt.” Het stel trouwde in 2008 en bleef samen tot de dood van Newton-John. De actrice en zangeres overleed in augustus op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze kreeg in 1978 grote bekendheid door haar rol van Sandy in de film Grease.

In mei verschijnt er een compilatiealbum met duetten van Newton-John, haar dochter en andere artiesten, onder wie Mariah Carey, Michael McDonald en John Travolta. Vrijdag werd de video van de studio-opname van het duet met Dolly Parton uitgebracht. De twee vriendinnen zingen samen het nummer Jolene.