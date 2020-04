Drents Museum stelt Frida Kahlo expositie uit

Half maart was directeur Harry Tupan nog optimistisch. Hij en zijn team wilden alles op alles zetten om de wereldberoemde kunstwerken, de opvallend kleurrijke kleding en andere persoonlijke spullen van Frida Kahlo in het najaar van 2020 in Nederland te kunnen tonen. Het zou de duurste tentoonstelling ooit worden die het museum in Drenthe heeft georganiseerd. Maar de onzekerheden zijn momenteel te groot.

„Wij stonden voor een enorm dilemma”, zegt hij. „Er waren half maart natuurlijk al zorgen om Frida. Door de coranacrisis is de organisatie van dit omvangrijke project voor komend najaar in troebel vaarwater beland. Veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat voorop. Om recht te doen aan het fantastische werk van Frida Kahlo én om toch zoveel mogelijk bezoekers op een veilige en gastvrije wijze te kunnen laten genieten, is het volgens ons nu niet verantwoord de tentoonstelling dit najaar te openen.”

Casa Azul

Tupan vertelt dat ook vanuit Mexico zelf, de belangrijke bruikleengevers Museo Frida Kahlo (Casa Azul) en Museo Dolores Olmedo, het nadrukkelijke verzoek is gekomen tot verplaatsing. „Ook daar is een onzekere situatie ontstaan als gevolg van het coronavirus. Wij zijn dan ook gelukkig dat we een overeenkomst hebben kunnen sluiten om de expositie precies een jaar later te open op 10 oktober 2021. Zo blijkt gewaarborgd dat we straks het verhaal van een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld kunnen presenteren zoals we voor ogen hebben.”

Welke expositie in plaats van Frida Kahlo dit najaar te zien zal zijn, weet het museum nog niet. Dat wordt later bekend gemaakt. Het hele museum zou in het teken van Frida staan, want naast de hoofdpresentatie, was er ook de expositie Beyond Frida voorzien, waarin via het werk van hedendaagse internationale kunstenaars, zoals Rosa Loy, Jean Paul Gaultier en Yasumasa Morimura, getoond zou worden hoe haar kleurrijke, dramatische en uiterst persoonlijke werk ook de generaties na haar beïnvloed hebben.