Jared Leto bespoten met traangas in Italië

Op de foto’s en video’s zijn de confrontaties van de demonstranten met de Italiaanse politie te zien. „Ik kreeg traangas in mijn gezicht en was er toen wel klaar mee”, schrijft Leto bij de beelden.

Het is niet waarschijnlijk dat Leto zelf ook aan het demonstreren was. De Thirty Seconds to Mars-zanger heeft zich geregeld uitgesproken over het belang van het dragen van mondkapjes.

Jared is binnenkort te zien in de nieuwe film House Of Gucci. In de film over het Italiaanse modehuis, die 24 november uitkomt, spelen onder anderen Al Pacino, Lady Gaga en Salma Hayek.