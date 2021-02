Kate Winslet: ’Ik had nooit met Allen en Polanski moeten samenwerken’

„Het is ongelooflijk dat deze mannen zo lang hebben kunnen wegkomen met hun verhalen. Ze werden bewonderd en geadoreerd, iets wat hen waarschijnlijk het gevoel gaf dat ze onaantastbaar waren. Ik schaam me ervoor dat ik ook tegen deze heren opkeek en met hen heb samengewerkt, dat had ik nooit moeten doen. Dit is iets wat me altijd zal bijblijven”, vertelt Winslet aan The Sun.

„Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: ’ja maar, je hebt die rol destijds wel aangenomen en daardoor ben je even schuldig’. Nee, dat ben ik niet, want ik wist toen oprecht niet wat er zich allemaal afspeelde. Als ik dat had geweten, dan had ik direct aan de bel getrokken.”

Allen wordt er door zijn adoptiedochter Dylan Farrow van beschuldigd haar te hebben misbruikt. De Pools-Franse regisseur wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. In 1977 is Polanski ook daadwerkelijk veroordeeld voor het verkrachten van een 13-jarig meisje.