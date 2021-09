Doctor Who-actrice Tanya Fear ongedeerd gevonden

Toen bekend werd dat Fear – die donderdag voor het laatst werd gezien bij een supermarkt op de Santa Monica Boulevard – spoorloos was, werd er door vrienden en familie van de actrice op sociale media een zoekactie op touw gezet: #FindTanyaFear.

Bekijk ook: Massale speuractie op social media naar Britse actrice Tanya Fear

Kort na haar vermissing liet haar manager Alex Cole aan ABC News weten dat Tanya prima in orde was toen hij haar een week geleden zag. „Sinds ze in Los Angeles is, heeft ze al een geweldige carrière en dat is nog maar het begin. We zijn natuurlijk bezorgd en we hopen dat het om een vergissing gaat en we haar snel vinden.”

Naast een rol in Doctor Who verscheen Fear ook in series als Endeavour en Midsomer Murders. Ook was de actrice zien in de film Kick-Ass 2 en begon ze recent met stand-up comedy.