As van Star Trek-actrice Nichelle Nichols gaat de ruimte in

Volgens entertainmentwebsite TMZ zal de as worden toegevoegd aan de lading van een Vulcan-raket die later dit jaar wordt gelanceerd. Op de raket gaan ook de overblijfselen van Star Trek-bedenker Gene Roddenberry, zijn vrouw en James Doohan (Scotty) mee.

Nichols rol als Nyota Uhura in Star Trek in de jaren zestig was in meerdere opzichten baanbrekend. Zo speelde ze een zwarte vrouw in een belangrijke positie, wat toen niet vaak gebeurde op de Amerikaanse televisie.