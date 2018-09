Sekstape dochter Laurence Fishburne op dvd

Het pornobedrijf Vivid Entertainment blijkt nog steeds uiterst blij te zijn met de auditie-opnamen, zo blijkt uit een persbericht over de release. Daarin wordt de ongeremdheid van Montana geroemd. Ook wordt verteld dat ze Kim Kardashian naar de kroon wilde steken, omdat ze gezien had wat de realityster had bereikt nadat Vivid haar sekstape, Kim Kardashian Superstar, had uitgebracht.

Hoewel haar eerste Vivid-film de krantenkoppen haalde, is het daarna op filmgebied stil geworden rond Montana. Een doorbraak op het gewone witte doek zat er niet in en ook in de porno-industrie heeft ze het moeilijk. Daarnaast kwam ze negatief in het nieuws door aanvaringen met de politie. Het betrof dan vaak gevallen van rijden onder invloed.

De relatie met haar beroemde vader is ook niet om over naar huis te schrijven. Sterker nog, ze stond erop dat ze niets met hem te maken wilde hebben, totdat hij haar carrière als pornoster accepteerde. Daar past de ster uit The Matrix voorlopig voor.