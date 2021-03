Máxima bedankt Diggy Dex voor steun aan vluchtelingen

„U bent een grote support voor deze organisatie”, begint de koningin het gesprek, dat deels werd uitgezonden in RTL Boulevard. Diggy Dex en Abduselam kennen elkaar inmiddels zo’n vier jaar en doen ’bijna alles’ samen. „We gaan tijdens de lockdown een of twee keer per week naar buiten om te fietsen”, vertelt Abduselam.

De negentienjarige jongen klikt bovendien erg goed met de kinderen van Diggy Dex, die voor het nummer Lampedusa geïnspireerd was door Abduselam en andere vluchtelingen. „Ze zijn dol op Semir”, aldus de zanger. Semir vindt het bovendien wel handig dat hij in een gezin met jonge kinderen terecht is gekomen. „Dan kan ik makkelijker Nederlands leren.”