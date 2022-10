Lauren Verster in nieuw seizoen Lauren! naar gangsters en nonnen

Lauren gaat in de nieuwe reeks naar Los Angeles, ook wel bekend als de 'Capital of the Gangsters'. Hier bezoekt ze Home Industries, een van de grootste organisaties ter wereld die gangsters helpt om uit hun bende te stappen. Ook gaat de presentatrice langs bij zogenoemde wietnonnen. Deze geestelijken verbouwen hun eigen marihuana en maken met hun cannabisbedrijf een miljoen dollar omzet.

Naast de gangsters en nonnen bezoekt Lauren in haar programma, dat vanaf 8 november bij NPO 3 te zien is, verder ook jonge sikhs in Europa en een vader van negen die getrouwd is met drie vrouwen en nog voor een vierde keer gaat trouwen. Tot slot gaat de presentatrice naar Dubai waar het gaat om sportende vrouwen in een land waar tot voor kort alleen mannen mochten sporten.