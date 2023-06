Hans Klok verlengt dinnershow VEGAS tot juni 2024

Op donderdag 28 september gaat de show opnieuw in première. Daarna is Klok wekelijks te zien in The Harbour Club Theater. Komende maand is de voorstelling nog vijf keer te zien.

Klok stond met de show in 2020 nog in Las Vegas zelf. In 2019 begon Klok daar te werken aan zijn carrière. Hij had een plekje veroverd in het Excalibur Hotel op de wereldberoemde Strip en zou tien jaar lang twee keer per dag en zes dagen in de week optreden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, waarna 54-jarige illusionist terugverhuisde naar Nederland.