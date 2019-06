Henry van Loon krijgt rol in Huisvrouwen 2

Het tweede deel over twee zussen en hun moeder die worstelen met het leven en de liefde is vanaf 12 december in de bioscopen te zien. Alle acteurs uit het eerste deel, onder wie Jelka van Houten, Loes Luca, Eva van de Wijdeven en Kay Greidanus, keren terug. Ook Jim Bakkum zal weer in de film te zien zijn.

De komedie wordt geproduceerd door Rick Engelkes; het scenario zal wederom geschreven worden cabaretier Richard Kemper. Ook regisseur Ariëlle Webster keert terug voor het vervolg. De makers hadden eerder al laten doorschemeren wel oren te hebben naar een vervolg.