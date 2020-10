Brad Pitt ontkent vrouw te kennen die hem aanklaagt

Kelli Christina, de vrouw in kwestie, beweert 34.000 euro te hebben betaald om Brad te laten opdraven bij vijf verschillende evenementen waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan zijn stichting Make It Right. Dit meldt Page Six. Het geld van deze stichting gaat naar de wederopbouw van huizen van de slachtoffers van orkaan Katrina. Volgens Christina hadden zij en Pitt inmiddels zo’n goede band opgebouwd dat de twee zelfs spraken over trouwen.

Het juridische team van Brad spreekt dit ferm tegen. Volgens hen is er sprake van oplichting en heeft de acteur nooit contact gehad met de vrouw. Ook zijn stichting heeft geen weet van haar bestaan. „Elk contact dat Christina heeft gehad, is met mensen die zich vals hebben voorgedaan als Brad Pitt. De heer Pitt heeft niets met deze zaak te maken”, aldus zijn advocaten die vragen de zaak te verwerpen.

Christina neemt hier geen genoegen mee en is vastbesloten de zaak door te zetten totdat ze gerechtigheid heeft.