’Zonder testevenementen geen songfestival met publiek’

Fieldlab heeft vanuit de overheid toestemming om testevenementen te organiseren wanneer het stadium ’waakzaam’ is bereikt. Maar daar kan de branche niet op wachten. „We hebben een lange aanlooptijd. Het is niet zo dat je, zoals bij de horeca, vandaag kan zeggen dat ze morgen weer open kunnen. Daar wordt de biertap aangesloten en zijn ze bij wijze van spreken klaar. Voor het songfestival moeten we in februari al weten of het kan doorgaan met publiek, omdat daar de gehele productie op moet worden aangepast. Het scheelt voor licht, geluid en camera heel veel of er wel of geen publiek bij aanwezig is. Dat moet je maanden van tevoren al plannen”, vertelt Elbertse aan het ANP.

De overheid behoudt hoe dan ook de ’stopknop’ om toch te beslissen om geen publiek toe te laten. „Maar als het toch niet mag dan moet er een garantiefonds komen, zodat iedereen die is aangesloten bij de Alliantie en EventPlatform die heeft geïnvesteerd in de organisatie wordt gecompenseerd.”

Laag besmettingsrisico

Bij testevenementen zijn louter negatief geteste mensen betrokken. Men moet een negatieve test van maximaal 48 uur oud kunnen overleggen en kan daarnaast worden gevraagd ter plekke mee te werken aan een sneltest. Ook zijn de zalen goed geventileerd en zijn er beschermingsmiddelen. Zo moet worden aangetoond dat grootschalige evenementen op een veilige manier kunnen plaatsvinden, met een laag besmettingsrisico.

„Het is heel veilig. We begrijpen dat de overheid vooral kijkt naar de besmettingsrisico’s en hoe vol de ziekenhuizen zitten, maar testevenementen geven ook duidelijkheid. Daarnaast kunnen ze onze expertise ook inzetten. De XXL-teststraten worden ingericht met behulp van de branche. Als wij aan mensen massaal kunnen vragen om in het wit gekleed naar Sensation te komen, dan kunnen we ook helpen bij de communicatie om mensen zich in groten getale te laten testen”, aldus Elbertse.

The Show Must Go On

De branche hoopt de overheid wakker te schudden met de actie The Show Must Go On. Daarvoor is de cover van de Queen-hit, die het Metropole Orkest vorige week uitbracht met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal, maandagmiddag gedraaid op verschillende radiozenders. Ook wordt de clip geprojecteerd op grote evenementenlocaties. De actie is nodig, want de nood is hoog. „De evenementenbranche ligt al sinds 12 maart stil en er zijn al faillissementen geweest. Een Ziggo Dome bijvoorbeeld heeft ook een hele hoge huur, dat is enorm zwaar wanneer er nul euro binnenkomt. Als er in 2021 geen evenementen worden georganiseerd dan is de branche na 2021 helemaal weg.”

Daarom zijn die testevenementen zo belangrijk. „Wij zijn ervan overtuigd dat de data die we daaruit gaan halen, zullen aantonen dat er geen of nauwelijks besmettingsrisico is. Ook met de komst van het vaccin zou het dus gewoon mogelijk moeten zijn om evenementen op een veilige en verantwoorde manier te mogen organiseren. Maar dan moeten we wel de tijd krijgen en moet het niet steeds worden uitgesteld.