The Guardian vecht geheimhouding testament Philip aan

Afgelopen september bepaalde de rechter dat het testament van de vorig jaar april overleden Philip nog 90 jaar geheim moet blijven. Dit was besloten om de privacy van de leden van de Britse koninklijke familie te waarborgen. De hoorzitting vond in besloten kring plaats en mediaorganisaties mochten niet aanwezig zijn. Om die reden wordt de zaak nu overgedaan.

Volgens de Britse wet moeten testamenten altijd openbaar worden gemaakt maar voor leden van de koninklijke familie is al vaker een uitzondering gemaakt. Sinds 1910 is dat al bij meer dan dertig familieleden, onder wie ook verre familieleden, gebeurd. Al deze verzoeken zijn eveneens achter gesloten deuren behandeld.

In november stelde het Britse Hooggerechtshof dat het in kader van transparantie bereid is om de lijst van verzegelde testamenten vrij te geven. De inhoud blijft wel verborgen.