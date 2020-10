Duncan Laurence en Armin van Buuren brengen nummer uit

De twee maakten het nieuws woensdag via Instagram bekend. In een video is te zien dat ze het artwork van de singlehoes onthullen. „Ik ben superblij om aan te kondigen dat ik op 6 november mijn gloednieuwe single Feel Something uitbreng met de ongelooflijk getalenteerde Duncan Laurence”, schrijft Armin.

Duncan voegt daar op zijn eigen account aan toe: „We zijn er klaar voor. Jullie ook?”

Het is onduidelijk of de single ook onderdeel uitmaakt van Duncans debuutalbum.