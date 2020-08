Pas 1.368 euro ingezameld voor karaoke-actie Maarten van Rossem

Van Rossem zei in de Slimste Mens dat hij voor 10.000 euro best een keer karaoke wil doen. Hij noemde de actie ’wonderbaarlijk onnozel’, maar zei wel een man van zijn woord te zijn.

De actie loopt dus nog niet echt storm. Door 187 mensen is in totaal een kleine 1.400 euro ingezameld. Lang niet genoeg dus. Als het bedrag voor de opnames in oktober en november bij elkaar gehaald wordt, zal Van Rossem in december met de microfoon in zijn hand op tv verschijnen.