’Exodus’: mix van asielzoekersdrama en roadmovie wringt en schuurt

Wat: film, drama

Regie: Abbe Hassan

Met: Ashraf Barhom, Jwan Alqatami, Isa Aouifia

Hassan zoomt in op Amal, een meisje uit Aleppo dat met een zeecontainer aankomt in een Turkse haven. Als de politie plotseling de kade schoonveegt, weet ze met mensensmokkelaar Sam aan de autoriteiten te ontkomen. Waarna de twee Turkije zo snel mogelijk willen verlaten: Sam wordt gezocht door Interpol, Amal wil naar Zweden waar haar ouders wachten. En daar gaan ze, eerst met een rubberbootje naar Griekenland en dan via Bulgarije door naar het verre Scandinavië.

(Humaan) gezicht

Met zijn debuut als speelfilmregisseur probeert Hassan niet alleen vluchtelingen, maar ook mensensmokkelaars een (humaan) gezicht te geven. Want Sam is zo slecht nog niet: hij redt Amal van de verdrinkingsdood, beschermt het Syrische meisje in een Grieks opvangkamp en loodst haar door de dichte wouden van Bulgarije.

Wat jammer dat deze mix van een asielzoekersdrama en roadmovie toch behoorlijk wringt en schuurt. De ontstane vriendschap tussen bijdehante Amal en norse Sam oogt onwaarschijnlijk. Het acteerwerk van de hoofdrolspelers Jwan Alqatami en Ashraf Barhom is matig en ontbeert chemie. En de overheersende blazersmuziek tettert alle pogingen tot spanning, dramatiek en menselijkheid op oorverdovende wijze aan gruzelementen. Zo strandt Exodus in louter goede bedoelingen.

✭✭✩