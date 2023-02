Grammy’s presentator Trevor Noah grapt over bevroren penis prins Harry

De gastheer van de Grammy’s maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens het met sterren bezaaide evenement dieper in te gaan op de bekentenis van prins Harry. De hertog van Sussex onthulde in zijn memoires dat zijn geslachtsdeel was bevroren tijdens een wandeling van ruim 300 kilometer door Antarctica voor het goede doel Walking with the Wounded. „Mijn oren en wangen warmden uiteindelijk wel weer op, maar mijn lid niet. Het werd steeds erger”, schrijft Harry.

Trevor Noah, die de ceremonie zondag presenteerde, zag zijn kans schoon de bizarre bekentenis te bespotten toen hij de Britse komiek James Corden aankondigde. „James Corden heeft al twaalf keer een Emmy gewonnen en hij is de presentator van The Late Late Show”, begon Noah. „Hij is ook het levende bewijs dat een man van Londen naar L.A. kan verhuizen zonder iedereen over zijn bevroren penis te vertellen.”

Kijkers van de show konden de grap duidelijk waarderen. „Veel mensen hebben Trevor Noahs prins Harry-diss gemist en het was heel grappig”, schrijft iemand. „Heeft Trevor Noah zojuist prins Harry gedist toen hij James Cordon voorstelde? Dit was eerlijk gezegd het hoogtepunt van de hele ceremonie voor mij”, reageert een ander.